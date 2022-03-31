Співачка показала фото, на якому шанувальники помітили цікаву деталь.

Українська співачка Злата Огнєвіч після важкого розставання з переможцем "Холостячки" Андрієм Задворним нарешті почала приходити до тями і, здається, у неї з'явилися нові стосунки.

Співачка оприлюднила в своєму Instagram фотографію, на якій позує в бронежилеті з автоматом в руках. Але шанувальники звернули увагу на іншу дуже цікаву деталь - обручку на безіменному пальці правої руки.

"У вас обручкана пальці?", "Тепер тебе точно ніхто не образить", "Яка красива жінка", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, після фіналу шоу "Холостячка-2" Андрій Задворний розлучився зі Златою Огнєвіч через 1,5 місяці стосунків. Все - з ініціативи чоловіка, у якого пройшли почуття.

Після пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" на обох обрушилася хвиля критики, адже багато хто не схвалював вибір Злати у фіналі. Потім і сама колишня пара почала обмінюватися колкостями у своїх постах і "історіях" в мережі.

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