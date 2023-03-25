Чоловік планував проникнути в будинок до співачки.

Вагітну співачку Ріанну намагався атакувати фанат. Він хотів їй освідчитися. Співачку врятували охоронці, які вчасно помітили чоловіка.

Як повідомляє TMZ, фанат намагався пробратися в будинок до співачки. Він підійшов до двору, але його зупинили охоронці. Чоловіка допитали, він розповів про свої мотиви. Фанат придумав план і намагався втілити його в життя.

Як виявилося, чоловік приїхав до Лос-Анджелеса з Південної Кароліни. Він подолав такий шлях, щоб побачити Ріанну і освідчитися їй. Фанат був упевнений, що покличе співачку заміж і та погодиться.

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Охоронці викликали поліцію. Фаната затримали, на нього наділи наручники. Поліція провела з чоловіком бесіду, після чого його відпустили. Фанат обіцяв, що більше не повернеться і не буде намагатися атакувати Ріанну.

Видання також повідомляє, що раніше співачку намагався атакувати інший фанат. У 2018 році чоловік пробрався в будинок до Ріанни і провів там добу. А коли чоловіка спіймали, він заявив, що хотів зустріти співачку і сподівався на інтим із зіркою.

Нагадаємо, раніше вагітна Ріанна з'явилася на "Оскарі" і перевершила всіх. Наряд співачки став одним з найбільш обговорюваних.

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