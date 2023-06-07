Юнак ледь не втратив дар мови від такого сюрпризу.

Американська співачка Бейонсе зробила розкішний подарунок своєму шанувальнику - вона подарувала йому окуляри за 53 тисячі доларів.

Як повідомляє New York Post, юнак багато років був шанувальником знаменитості. Він мріяв потрапити на її концерт, і ось його бажання здійснилося. Однак він навіть не підозрював, що на нього чекає далі.

Під час виконання хіта "Diva" Бейонсе кинула в зал свої окуляри, які впали прямо в руки її відданому фанату. Охоронці відразу ж забрали у нього концертний аксесуар зірки, проте сама співачка пізніше повернула його хлопцеві. Він сказав, що це найкращий досвід у його житті.

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"У той момент я повністю втратив контроль над своїм тілом", - написав хлопець у соцмережах.

Він додав, що бічна лінза була надламана. Хлопець полагодив її і зазначив, що збереже цей подарунок на все життя.

Зазначимо, Бейонсе подарувала фанату окуляри від всесвітньо відомого бренду Off-Whiteі, вартість яких в Україні сягає двох мільйонів гривень.

Інцидент на концерті Бейонсе

Селена Гомес визвірилася на охоронця під час концерту Бейонсе. А все тому, що вона прямувала в VIP-зону, але її чомусь не провели через окремий вхід. Тому їй довелося йти через весь стадіон, в результаті чого почалася тиснява, бо шанувальники відразу ж кинулися до неї. Це вивело співачку з себе.

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