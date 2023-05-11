Співачка та її танцюристи приміряли капелюхи від Руслана Багінського.

Відома співачка Бейонсе дала перший концерт в рамках свого великого турне World Renaissance Tour. Зірка виступила в Стокгольмі і приміряла капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського.

Один з образів Бейонсе, яких під час її грандіозного концерту було чимало, співачка вбралася в наряд срібного кольору. Свій "лук" вона доповнила капелюхом з великими загостреними полями.

Примітно, що головні убори від українського дизайнера приміряла не тільки співачка. Уся її команда танцюристів теж була в капелюхах від Багінського.

Відео дня

На сторінці дизайнера в Instagram вже з'явилося відео з концерту Бейонсе. Співачка "запалювала" на сцені, поки глядачі верещали від захвату.

"Королева рухається у своєму темпі", - підписали відео з Бейонсе автори допису на сторінці бренду.

У коментарях користувачі привітали Багінського з тим, що ще одна зірка приміряла капелюх від його бренду. Вони написали:

"Вау! Вітаю!"

"Це істерика, це пожежа!"

"Супер, браво! Руслане, ти молодець".

Нагадаємо, раніше в прикрасі від Руслана Багінського з'явилася перша леді Олена Зеленська. Вона зустрілася з Чарльзом III у вбранні з брошкою, яка несла в собі особливий сенс.

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