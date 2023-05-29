Користувачі вважають, що співачка могла не стримати емоції з двох причин.

Відома співачка Селена Гомес відвідала концерт Бейонсе. Її поява на стадіоні, а також те, як зірка вчинила з охороною, здивували користувачів мережі.

Так, співачка вирішила подивитися виступ Бейонсе. Вона прямувала до VIP-зони, але її чомусь не провели через окремий вхід. Тому Гомес йшла стадіоном, що одразу ж помітили фанати.

Люди почали бігти в бік зірки. Поява співачки на стадіоні ледь не стала причиною тисняви. Ситуація загострилася до межі і в один момент Гомес почала кричати на охоронця.

Відео, на якому можна побачити спалах гніву співачки, вже з'явилося в Twitter. Помітно, що Гомес роздратована і не приховує того, що їй не подобається ситуація, що склалася.

Гомес визвірилася на охоронця - відео

Реакція мережі

Користувачі розділилися в думці. Одним здається, що Гомес кричала на охоронця через свою "зоряну хворобу". Співачці нібито не сподобалося, що її вели поруч зі звичайними людьми, і вона злякалася тисняви.

Інші ж коментатори вважають, що насправді Гомес кричала на охоронця, тому що той відштовхнув її фанатів. Користувачі пишуть:

"Селена Гомес захистила фанатку від власного охоронця. Селена так сильно захищала своїх шанувальників!"

"Недоробка в охоронній системі присутня, вірно?"

"Вона просто вище за усе це, їй не хотілося бути поруч з простими людьми".

Хто така Селена Гомес

Американській співачці і актрисі 30 років. Свою кар'єру вона почала ще в дитинстві, з 10 років вона знімається в серіалах і шоу. Її першою роботою була роль у проекті "Барні та друзі". Гомес стала зіркою Disney, а потім почала випускати пісні. З 2010 року співачка зустрічалася з Джастіном Бібером, їх розставання в 2018 році стало однією з найгучніших подій Голлівуду.

Гомес перенесла курс хіміотерапії, у неї системний червоний вовчак. Крім цього, в 2017 році співачці пересадили нирку, донором стала її подруга. Також зірка не приховує, що страждає від тривожного розладу, в 2020 році вона зізналася, що у неї біполярний розлад.

Попри всі захворювання, Гомес весь цей час записувала нові пісні і ставила рекорди. Нещодавно стало відомо, що вона стала першою жінкою, яка набрала в Instagram 400 мільйонів підписників.

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