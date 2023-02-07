Дмитро Назаров висловився на підтримку українського народу, засудивши звірства росіян. За це в своїй рідній країні він вже зіткнувся з цькуванням і проблемами.

Російська актриса Тетяна Васильєва висловилася на адресу свого колеги - актора Дмитра Назарова, який засудив війну. Васильєва дала зрозуміти, що обурена такою поведінкою знаменитості. РосЗМІ цитують Тетяну Васильєву:

"Це якийсь бездарний гавкіт якихось собачонок - озлоблених невідомо на що".

Актриса припустила, що антивоєнна позиція актора може бути пов'язана з тим, що Назарова нібито десь ущемили як артиста. І їй на думку не спадає, що зірка "Кухні" може свідомо виступати проти вбивства мирних жителів без будь-якої образи чи особистої вигоди.

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"У чому його ущемили? Він на екрані постійно, його люблять. Звідки така ось шалена ненависть. За те, що це сталося?" - обурилася Тетяна Васильєва.

Сама актриса каже - любить Росію, і вважає висловлювання Дмитра Назарова зрадою батьківщини.

"Я люблю Росію і відчуваю себе росіянкою. Якби мені було менше років, я б теж поїхала туди (в зону активних бойових дій, - ред). Я б бинтувала, стріляла. Я така патріотка зараз!" - додала путіністка Васильєва.

Зірка також коротко звернулася до артистів, які висловилися проти війни і покинули Росію:

"Тільки мовчіть. Якщо там виступаєте, то сюди не треба повертатися".

Нагадаємо, у Росії зірку серіалу "Кухня" вигнали з театру за підтримку України.

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