Російська актриса Тетяна Васильєва висловилася на адресу свого колеги - актора Дмитра Назарова, який засудив війну. Васильєва дала зрозуміти, що обурена такою поведінкою знаменитості. РосЗМІ цитують Тетяну Васильєву:
"Це якийсь бездарний гавкіт якихось собачонок - озлоблених невідомо на що".
Актриса припустила, що антивоєнна позиція актора може бути пов'язана з тим, що Назарова нібито десь ущемили як артиста. І їй на думку не спадає, що зірка "Кухні" може свідомо виступати проти вбивства мирних жителів без будь-якої образи чи особистої вигоди.
"У чому його ущемили? Він на екрані постійно, його люблять. Звідки така ось шалена ненависть. За те, що це сталося?" - обурилася Тетяна Васильєва.
Сама актриса каже - любить Росію, і вважає висловлювання Дмитра Назарова зрадою батьківщини.
"Я люблю Росію і відчуваю себе росіянкою. Якби мені було менше років, я б теж поїхала туди (в зону активних бойових дій, - ред). Я б бинтувала, стріляла. Я така патріотка зараз!" - додала путіністка Васильєва.
Зірка також коротко звернулася до артистів, які висловилися проти війни і покинули Росію:
"Тільки мовчіть. Якщо там виступаєте, то сюди не треба повертатися".
Нагадаємо, у Росії зірку серіалу "Кухня" вигнали з театру за підтримку України.