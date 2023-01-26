Російський актор Дмитро Назаров залишився без роботи після того, як висловив свою антивоєнну позицію.

Відомий російський актор Дмитро Назаров став жертвою цькування у себе на батьківщині. Там його звинуватили в зраді після того, як зірка серіалу "Кухня" засудив криваву війну і вбивства мирних українців. Зараз Назаров виклав відео, де грає під гітару, очевидно, наспівуючи свої вірші.

"Мне сосед кричит: "Предатель Родины!", – а пьянея говорит, что все не так, что напрасно поле жизни было пройдено, а проспавшись вновь хрипит, что я дурак… Сообщения каждый день идут полярные, термин "сволочь" слышу чаще, чем "привет", - заспівав Дмитро Назаров.

Попри хвилю осуду і хейта, в коментарях є і ті, хто підтримав актора.

Реакція соцмереж

"Чоловічище просто! Молодець, Дмитро Юрійович, ваші вірші і пісні про нинішню ситуацію в світі просто за душу беруть"

"Тільки щира подяка Вам - справжній людині"

"І серед артистів є порядні люди. Браво, маестро!!!"

"Справжній, гідний чоловік! Бажаю вам і вашій дружині щастя, всіх благ!"

Цькування проти Дмитра Назарова в РФ

Назарова і його дружину звільнили з Московського театру через засудження війни в Україні. Рішення про звільнення прийняв Костянтин Хабенський. Також по РФ почали масово скасовувати вистави за участю Назарова.

Нагадаємо, дружину актора Смольянінова, який підтримав Україну, відсторонили від зйомок у нових "Татусевих дочках".

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