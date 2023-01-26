Відомий російський актор Дмитро Назаров став жертвою цькування у себе на батьківщині. Там його звинуватили в зраді після того, як зірка серіалу "Кухня" засудив криваву війну і вбивства мирних українців. Зараз Назаров виклав відео, де грає під гітару, очевидно, наспівуючи свої вірші.
"Мне сосед кричит: "Предатель Родины!", – а пьянея говорит, что все не так, что напрасно поле жизни было пройдено, а проспавшись вновь хрипит, что я дурак… Сообщения каждый день идут полярные, термин "сволочь" слышу чаще, чем "привет", - заспівав Дмитро Назаров.
Попри хвилю осуду і хейта, в коментарях є і ті, хто підтримав актора.
Реакція соцмереж
- "Чоловічище просто! Молодець, Дмитро Юрійович, ваші вірші і пісні про нинішню ситуацію в світі просто за душу беруть"
- "Тільки щира подяка Вам - справжній людині"
- "І серед артистів є порядні люди. Браво, маестро!!!"
- "Справжній, гідний чоловік! Бажаю вам і вашій дружині щастя, всіх благ!"
Цькування проти Дмитра Назарова в РФ
Назарова і його дружину звільнили з Московського театру через засудження війни в Україні. Рішення про звільнення прийняв Костянтин Хабенський. Також по РФ почали масово скасовувати вистави за участю Назарова.
Нагадаємо, дружину актора Смольянінова, який підтримав Україну, відсторонили від зйомок у нових "Татусевих дочках".