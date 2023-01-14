Раніше Дмитро Назаров засудив війну в Україні і закликав не вірити кремлівській пропаганді.

Російський актор Дмитро Назаров, який прославився завдяки серіалу "Кухня", нещодавно дав скандальне інтерв'ю. Назаров закликав не вірити кремлівській пропаганді. Також він розкритикував режим Путіна і криваву війну на території України.

В інтерв'ю Дмитро позитивно висловився на адресу свого колеги і противника війни - актора Анатолія Білого (ролі у фільмах "Ярик", "Купрін. Яма", "Миру" та інших).

Реакція в РФ не змусила довго чекати - там почали масово скасовувати вистави, в яких грає Дмитро Назаров. Наприклад, виставу в Нижньому Тагілі заборонили показувати без жодного попередження. РосЗМІ пишуть, що місцеві жителі нібито не захотіли бачити "зрадника" на сцені.

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Пропагандисти повідомляють, що Костянтин Хабенський звільнив Дмитра Назарова і його дружину Ольгу Васильєву з МХТ ім. Чехова. У причині звільнення вказані "гучні антиросійські настрої" акторів. Відзначимо, що в театрі Чехова Назаров працював більше 20 років.

Як у Росії "цькують" зірок, які засудили війну в Україні

Дмитро Назаров - не єдиний, хто став жертвою переслідувань на території РФ через свої антивоєнні погляди.

Раніше пропагандисти гостро критикували коміка і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна. Той з перших днів повномасштабної війни закликав припинити вбивства мирного населення, а після ракетного удару по Одесі навесні 2022 року заявив, що це кремлівські лідери віддають накази про пуск ракет по українцях. За такі заяву Галкін був визнаний "іноагентом".

Нещодавно російський актор Артур Смольянинов заявив, що якби і пішов воювати, то тільки на боці України. За це і за критику влади РФ його визнали "іноагентом".

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