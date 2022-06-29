Співачка час від часу дзвонить колишньому бойфренду.

Українська співачка Ірина Білик розповіла, що періодично спілкується зі своїм колишнім коханим Дмитром Дікусаром, який зараз несе службу в лавах ЗСУ. В одному зі своїх інтерв'ю зірка розповіла, що зараз чоловік не виходить на зв'язок. Все пов'язано з тим, що він зараз знаходиться в зоні проведення активних бойових дій.

"Я дзвоню і Дімі Дікусару. Діма не виходить на зв'язок, тому що він якраз в частині, де тривають військові дії. Тому більше розмовляю з його мамою. Мама розповідає, як у нього справи. А Діма, можливо, на завданні. Він не може так часто розмовляти, як я б хотіла", - поділилася Ірина Білик.

Вона розповіла також, що в середині березня цього року танцюрист ледь не загинув через обстріл окупантів. По частині, в якій служить Дмитро, росіяни вели обстріл балістичними ракетами.

Нагадаємо, Олексій Панін жорстко звернувся до російських акторів-мовчунів. Артист, що підтримує Україну з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ, записав відеозвернення до своїх колег.

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