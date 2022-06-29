Артист, що підтримує Україну з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ, записав відеозвернення до своїх колег.

Російський актор Олексій Панін після повномасштабного вторгнення РФ висловив свою підтримку українському народу. Він неодноразово закликав зупинити війну і, користуючись своєю славою, доносив до своїх фанатів справжню правду про звірства російських окупантів. Зараз він в черговий раз звернувся до своїх колег - драматичних акторів. Панін запитав, чому ті відмовчуються і нічого не роблять, щоб допомогти українцям.

Звернення було опубліковано в офіційному Telegram-каналі Паніна.

"Два дні тому бомбили Київ. Вчора (27 червня, - ред) сталася трагедія в Кременчуці. Мій монолог зараз буде йти в порожнечу, але мовчати з цього приводу неможливо. Зараз я говорю про акторів. Ви де? Ви вважаєте, що ваш голос нічого не змінить? Як ви з цим живете? Як прокидаєтеся, дивіться в дзеркало?",- запитав Олексій.

Примітно, що його Instagram заблокували після подібних висловлювань. Актор допускає, що проти нього працює ціла ботоферма, яка намагається закрити йому рот.

У своєму відео Панін також перерахував його російських колег, які народилися в Україні, але продовжують відмовчуватися.

"Ліда Вележева, ти ж завжди кричала, що ти киянка, що українські пісні найкрасивіші. Ти де? Поліна Кутепова ... Де пітерці? Андрій Федорцов, Олексій Нілов... Я розумію, що Михайло Боярський - це кончена людина... Але ви, люди, як ви з цим живете? Ваша країна вбиває людей, а ви мовчите? Ірина Петрівна Купченко, ви теж киянка! Я розумію, коли був живий ваш чоловік, ви не могли відкривати рот і щось говорити. Ірина Петрівна, я не розумію вас", - прокоментував Олексій Панін.

Нагадаємо, одіозний актор Панін зізнався, що не зміг би в Росії прямо сказати, що Путін - вбивця.

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