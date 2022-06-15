Конфлікт стався наприкінці минулого року.

Відомий журналіст і ведучий Слава Дьомін розповів, що у них зі співачкою Іриною Білик був конфлікт. Артистка образилася на Славу за питання, яке він поставив в інтерв'ю її колишньому продюсеру Юрію Нікітіну. Про це Дьомін розповів детальніше в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Телеведучий дізнався про образу Білик під час зустрічі на одному з проектів в кінці 2021, коли вона відмовилася вести діалог.

"Потім я від наших спільних знайомих дізнався, що коли я брав інтерв'ю у Юрія Нікітіна, я запитав, чому в Ірини Білик після того, як вона перестала працювати з ним, немає більше хітів. І Іру це дуже сильно, я думаю, зачепило", - уточнив Дьомін.

Зараз телеведучий вже нормально спілкується зі співачкою і конфлікт вичерпаний. Білик навіть була гостем одного ранкового шоу, яке веде Слава.

Нагадаємо, Слава Дьомін розсекретив реакцію Лорак на його повідомлення.

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