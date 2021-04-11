Іраклі Макацарія оприлюднив спільне фото з дівчиною в Instagram.

Грузинський продюсер, головний герой шостого сезону проекту "Холостяк" Іраклі Макацарія вперше показав свою дівчину.

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У фіналі "Холостяка" він вручив каблучку моделі Альоні Лесик, але одразу після проекту пара розлучилася. Відтоді Іраклі не афішував своє особисте життя.

І ось диво сталося. 36-річний Макацарія зустрів свою любов. Продюсер оприлюднив у соціальній мережі знімок з грузинкою Лізою. Відомо, що дівчині всього 19 років. Тобто різниця у віці у пари аж 17 років.

"Кохання мого життя", - написав Макацарія.

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Автор: Діана Могилєвич