Гучну справу, у якій фігурує один з акторів культової комедії, розслідують поліціянти.

Американського музиканта та актора Девіна Ретрея, який зіграв Базза Маккалістера у різдвяної комедії "Сам удома", звинуватили у насильстві. До поліції звернулася дівчина знаменитості.

Про це повідомляє TMZ.

Днями пара відпочивала у готелі, але ввечері між закоханими трапилася серйозна сварка. Конфлікт був настільки масштабним, що гості сусіднього номеру викликали поліцію.

Читайте такожМузика для новорічного настрою: добірка найкращих святкових пісеньКоли правоохоронці прибули на місце події, дівчина актора вже перебувала в окремому номері. Вона запевнила, що почуває себе у безпеці, тому поліціянти залишили готель.

Однак на цьому інцидент не закінчився. Наступного дня обраниця Ретрея прийшла до відділку та написала на нього заяву. За словами жінки, під час сварки актор намагався її задушити та затуляв рукою її рот.

У розпал сварки дівчина вкусила Ретрея за руку, а той нібито вдарив її по обличчю. Після цього дівчина втекла з номера.

Наразі триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у США здають в оренду легендарний будинок сім'ї Маккаллістерів із серії американських різдвяних сімейно-комедійних фільмів "Сам удома" з Маколеєм Калкіним у головній ролі.

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Автор: Марта Гичко