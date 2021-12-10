На сайті також є ключова інформація про домашнє насильство, зокрема щодо алгоритму протидії.

Відтепер в Україні сповістити про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі можна онлайн.

Про це повідомили в Офісі віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. 9 грудня в Україні презентували сайт урядової "гарячої лінії" 1547 - 1547.ukc.gov.ua, розроблений за ініціативи Стефанішиної.

"Завдяки роботі сайту, постраждалі від домашнього насильства зможуть в режимі онлайн подати анонімну скаргу про правопорушення, коротко сформувати інформацію про правопорушення для правоохоронних органів, а також відстежити чинний статус і хід розгляду звернення за номером повідомлення в особистому кабінеті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на сайті можна отримати ключову інформацію про домашнє насильство, зокрема щодо алгоритму протидії. Також доступна інтерактивна карта, що дозволяє отримати інформацію про кількість звернень, переданих до органів виконавчої влади, та кількість наданих консультацій жертвам домашнього насильства.

Читайте такожВ Україні заборонили сексизм та гендерні стереотипи в рекламіОкрім того, власне урядова "гаряча лінія" 1547 працює цілодобово. На неї можна повідомити про випадки торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та стосовно дітей або про загрозу вчинення такого насильства. На "гарячій лінії" надаються безкоштовні конфіденційні інформаційні, психологічні та юридичні консультації.

Як повідомляв УНІАН, близько 4% опитаних українців стали жертвами зґвалтування в дитинстві, а 23% - постраждали від сексуального насильства та домагань.

За даними правоохоронців, з початку 2021 року до Національної поліції України надійшло понад 267 тисяч заяв про домашнє насильство, що на 53% більше, ніж за аналогічний період торік.

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Автор: Катерина Комолова