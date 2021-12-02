Гостям пропонують поласувати "кращою піцою в Чикаго", взяти участь у різноманітних активностях і подивитися перезапуск знаменитої картини.

У США здають в оренду легендарний будинок сім'ї Маккаллістерів із серії американських різдвяних сімейно-комедійних фільмів "Сам удома" з Маколеєм Калкіним у головній ролі.

Оголошення від імені старшого брата Кевіна Маккаллістера, Базза з'явилося на Airbnb у середу, 1 грудня, пише NBC News.

Будинок розташовано в околицях Чикаго. У ньому дві спальні, є Wi-Fi, телевізор і камін, кімнати декоровані до Різдва.

Забронювати таке житло поки що можна лише на один день - 12 грудня. Бронювання стане можливим з 7 грудня, ціна - 25 доларів.

Гостей зустріне актор Девін Ретрей, який зіграв Базза. Орендарі серед іншого зможуть встановити пастки, схожі на ті, що робив Кевін у фільмі, поласувати "кращою піцою в Чикаго" і подивитися перезапуск знаменитої картини - "Сам удома" (Home Sweet Home Alone), що вийшов у листопаді на стрімінговій платформі Disney+.

На честь першої здачі будинку Маккалістерів Airbnb пообіцяв зробити разове пожертвування дитячій лікарні La Rabida в Чикаго.

Як повідомляв УНІАН, у Мексиці здають в оренду незвичайний будинок-черепашку. А у Великобританії виставили для оренди будинок Гаррі Поттера.

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Автор: Катерина Комолова