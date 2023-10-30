За словами Беспалова, навіть мама Трінчер зараз переживає за дочку.

Оглядач українського шоу-бізнесу і пліткар Богдан Беспалов озвучив нову інформацію щодо стосунків Ані Трінчер і Олександра Волошина.

На своєму YouTube-каналі він розповів, що пара вже кілька разів намагалася "зам'яти" історію свого розлучення в соціальних мережах, проте його "кошенята-пліткарі" донесли на хвостику, що пара таки розлучилася з гучним скандалом.

"З 25 на 26 жовтня Олександр Волошин залишив Анну Трінчер, розійшовшись з дуже-дуже-дуже гучним сімейним скандалом. Навіть мама Ані зараз дуже переживає за власну дочку. Коли в шлюбі стає все крихким, неможливо це довго приховувати, нав'язуючи глядачам ідеальні стосунки, яких немає", - сказав Беспалов.

Також він порадив Трінчер приділити час ребрендингу її творчості, тому що "занадто агресивний секс відштовхує глядачів". За його словами, незабаром Анна і зовсім може втратити музичну кар'єру.

"Аню, не потрібно страждати. Ти ще дуже молода. Тому, будь ласка, розвивайся, займайся справою, яка приносить тобі задоволення", - підсумував Беспалов.

Нагадаємо, вперше про розлучення Трінчер і Волошина Беспалов заговорив у вересні цього року. За його словами, вони вже давно разом не живуть. А причиною розставання нібито стала зрада з боку Олександра.

Однак ні Волошин, ні Трінчер цю інформацію не підтвердили.

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