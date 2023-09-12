За словами Беспалова, артистка обманювала людей.

Блогер Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі підняв досить пікантну тему, пов'язану з українською співачкою Jerry Heil. Так, дівчина в кожному інтерв'ю говорила про те, що у неї не було сексуального досвіду, проте Беспалов впевнений, що вона обманює людей.

За його словами, у Яни Шемаєвої (справжнє ім'я артистки, - УНІАН) вже був сексуальний досвід, проте вона вирішила приховати цей факт, щоб потім монетизувати цю історію в медіапросторі.

"Тобі ж не 15 років, сонечко. Кожен з нас повинен мати цей досвід, інакше це якось дивно. І замість того, щоб сказати як є, ти зробила особливий акцент на тому, що у тебе не було тісного досвіду (з чоловіком, - УНІАН), піар-хід. Тому залишається відкритим питання, чи дійсно Джеррі Хейл в житті така ж, як і на сцені", - сказав Беспалов.

Він додав, що знайомі з Василькова, звідки родом співачка, пропонували йому познайомитися з екс-бойфрендом співачки, щоб він сам міг переконатися в тому, що артистка приховує своє особисте життя і недоговорює щодо інтиму.

Чим відома Jerry Heil

Jerry Heil - українська співачка і автор пісень. Стала відома як відеоблогер і кавер-виконавець завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмєна".

Кілька разів вона брала участь у Нацвідборі на Євробачення, проте їй не вдавалося перемогти.

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