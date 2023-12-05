Йтиметься про співака Андрія Kishe.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов у своєму новому випуску на YouTube-каналі поділився інсайдерською інформацією щодо особистого життя співака Андрія Kishe.

За словами блогера, музикант не одружився на своїй обраниці, а, скоріше, вийшов за неї заміж, тому що саме вона виконує всі його примхи.

"Його дружина дуже впливова і багата жінка. І саме вона виконує всі його примхи - спонсорує, продюсує, вкладає в його творчість. Андрій в образі харизматика, самця, а я впевнений, що дівчатам такий образ подобається. Але судячи з відгуків наших "хвостиків", це звичайний хлопець в тілі красивого чоловіка, який скаче під дудку багатої і впливової жінки", - говорить Беспалов.

Він додав, що картинка в Instagram може не збігатися з реальністю. Тому не варто відразу все сприймати за чисту монету.

Хто такий Андрій Kishe

Справжнє ім'я артиста Андрій Свірський. Кар'єру співака розпочав у 2002 році. Влітку 2006 року вийшов його дебютний альбом "Течія". Андрій знявся в популярному серіалі "Повернення Мухтара-4".

У березні 2010 брав участь у вокальному шоу "Народна зірка". Також знявся в програмі "Міняю жінку".

Одружений на дівчині на ім'я Оксана. Вони в шлюбі вже більше 20 років. У них є 15-річна дочка.

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