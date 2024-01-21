За словами Беспалова, ця дівчина, насправді, всього лише прикриття.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов поділився інформацією про те, що співак Дан Балан зараз перебуває у стосунках з 23-річною дівчиною, яка має українське та польське коріння.

"Котики" принесли йому на "хвостику", що ця дівчина не така проста, якою хоче здаватися. Є інформація, що вона займається ескортом в Росії.

"Ескорт - це складна сфера, і кожна праця заслуговує на повагу. А якщо говорити про те, чому у Дана Балана такий вибір, то це чергова "борода", що прикриває його інтереси "шоколадним морозивом". Ця дівчина виконує піар-функцію", - сказав Беспалов на своєму YouTube-каналі.

При цьому він додав, що є люди, які досі вірять в роман Дана Балана і Тіни Кароль. За словами Богдана, це смішно. А ось стосунки співака з ескортницею для Беспалова цілком очевидні.

"Найчастіше таких дівчат, моделей, запрошують виконувати функцію "бороди". І артисту добре, і дівчина знаходиться в шоу-бізнесі і отримує додатковий трафік, увагу і популярність. А чим більше ти популярна, тим дорожчий твій цінник", - додав блогер.

Нагадаємо, раніше Дан Балан вийшов на зв'язок після "зникнення" і мовчання про війну.

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