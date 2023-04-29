Співак показав нове відео.

Відомий молдавський співак та колишній тренер 9-го і 10-го сезонів проекту "Голос країни" Дан Балан вперше вийшов на зв'язок після тривалого "зникнення". Багато місяців поспіль артист мовчав про війну в Україні і нічого не публікував у соцмережах.

Тепер же Дан Балан з'явився в Instagram. Він опублікував нове відео. Однак співак нічого не розповів про те, де ж він пропадав з літа (попередній допис артист розміщував ще у серпні 2022 року). Тоді він анонсував перекладену на румунську мову пісню Printre Culori ("Серед квітів").

Нині Балан знову готує фанатів до нової пісні. Артист анонсував композицію, яку він записав з дітьми.

Відео дня

"Coming soon ..." - написав під новим відео Балан.

У коментарях шанувальники визнали, що вони дуже чекали, коли співак знову з'явиться в мережі і вийде на зв'язок. Одні пораділи тому, що артист продовжує займатися творчістю. Інші ж з сумом відзначили, що чекали від Дана Балана більше заяв про війну. Користувачі пишуть:

"Дане, як зараз необхідна твоя творчість для українських жінок. Дякую, що повернулися. Огорни нас будь ласка своїм голосом і теплом. Дякую!"

"Привіт, Дане! Ми вміємо чекати на тих, кого любимо!"

"Дуже сумували, але чому ви забули про Україну?".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дан Балан з Молдови переїхав до Туреччини.

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