Блогер вирішив хайпануть заради підписок в соцмережах.

Український блогер-мільйонник Олександр Волошин вийшов на зв'язок з шанувальниками і пояснив, як опинився за ґратами. Як виявилося, він планує проводити інтенсив, а щоб залучити більше аудиторії, пішов на такий хитрий крок.

Варто відзначити, що Волошин вже не вперше намагається підвищити активність своїх соцмереж за допомогою хайпу. Він регулярно влаштовує якісь пранки.

Найбільш пам'ятна ситуація сталася в 2021 році, коли Олександр подарував дівчинці iPhone, а після того, як вимкнулася камера, забрав його назад. Тоді навколо блогера розгорівся справжній скандал. Користувачі мережі "накинулися" на нього, а сам Волошин сказав, що таким чином просто вирішив "набити" підписників. Сама ситуація з гаджетом, за його словами, була постановочною.

Відео дня

Крім того, він лягав у труну, щоб зрозуміти, чи своє життя він проживає. Цього разу фоловери також гнівно висловилися на його адресу.

"Затримання" Волошина - з чого все почалося

Волошин показав в інста-сторіз, як сидить за ґратами. Він сказав, що правоохоронці дали йому телефон буквально на 15 хвилин, щоб він подзвонив адвокатам. Потім він сказав, що незабаром буде допит.

Пізніше він оприлюднив у стрічці відео, яке пояснює, що сталося насправді. Затримання було липовим.

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