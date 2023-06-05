Знаменитість зізналася, що вона не може робити те, що любить.

Нещодавно стало відомо, що українська блогерка Саша Бо готується втретє стати мамою. Частина шанувальників привітала бізнесвумен, а частина пригадала торішнє інтерв'ю, де та сказала, що заводити дітей під час війни - нерозумно.

Зараз Саша Бо розповіла про особливості третьої вагітності. Дівчина розповіла, що спить по 10 годин на день, намагається особливо себе не напружувати, але все одно відчуває втому і щодня йде на денний сон. Також їй лінь займатися справами, які раніше приносили шалене задоволення. З цього приводу блогерка засмучується, оскільки не почувається продуктивною.

"Останні кілька днів переживаю напади ліні і постійної втоми. Я навіть не можу робити те, що люблю. Контенту менше. Розмовних менше. Реклами майже немає. Це період вигорання, який потрібно просто пережити", - поділилася вона у своєму блозі.

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Знаменитість уточнила, що зараз її старші сини поїхали з бабусею і дідусем на курорт, тому вона може присвятити більше часу собі - відпочивати і нікуди не поспішати.

"Дивний жіночий вагітний організм. Нічого не болить. Токсикозу немає. Дефіцитів немає. Сплю по десять годин, але о 15:00 мене вирубає", - додала Саша.

Саша Бо: особисте життя

Про третю вагітність Саша Бо повідомила підписникам у травні 2023. Батьком дитини став другий чоловік блогерки, стоматолог з Івано-Франківська Платон Тарнавський. Також Саша виховує двох синів від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом.

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