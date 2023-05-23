Фанати нагадали блогерці, що рік тому вона називала ідею заводити дітей під час війни "безвідповідальною".

Українська блогерка Саша Бо поділилася з шанувальниками радісною новиною. Вона розмістила нове відео, на якому показала животик. Блогерка чекає на третю дитину.

Під відео Саша Бо не стала нічого пояснювати, проте фанати усе зрозуміли. Вони почали вітати блогерку з вагітністю та зазначили, що вже давно про це здогадувалися.

Втім, знайшлися і такі коментатори, які нагадали, що зовсім нещодавно Саша Бо була "категорично" проти вагітності під час війни. У соцмережах вона писала про те, що не хоче заводити дітей, поки Україна не переможе РФ.

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"Пам'ятаю, як в тому році ви казали, що це безвідповідально заводити дітей, коли війна. Легкої вагітності!" - пишуть користувачі у коментарях під новим відео блогерки.

Саша Бо вагітна втретє - відео

Що Саша Бо казала про вагітність під час війни

В одному з інтерв'ю блогерка пояснювала свою позицію. Саша Бо зізнавалася, що дуже хоче народити доньку від свого другого чоловіка, втім над цим питанням вони "не працюють".

"Я боягузка, я відчуваю велику відповідальність за життя своїх дітей, я боюся сама померти, це зараз нормально мати такі страхи... Коли я читаю якісь новини ввечері, у мене включається якийсь інстинкт самозбереження , хочу зберегти дітей. Я не хочу помирати, тільки почала жити, це ж мій праймтайм, найкращі роки... І як вагітніти зараз мені з такою психікою?... Категоричне "Ні", - заявляла блогерка.

Хто така Саша Бо

Українська блогерка родом з Івано-Франківська. Вона стала відомою, коли жила у шлюбі з Ігорем Пустовітом. Саша Бо народила від нього двох синів. У 2021 році блогери оголосили про розлучення.

Після цього дівчина дала скандальне інтерв'ю та заявила, що Пустовіт просив її зробити аборт та нібито знущався з неї. У відповідь на це блогер також розкрив неприємні деталі про життя з Сашею Бо.

Згодом стало відомо, що після розлучення з Пустовітом дівчина закрутила новий роман. Її обранцем виявився стоматолог Платон Тарнавський. У вересні 2022 року Саша Бо та її бойфренд одружилися.

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