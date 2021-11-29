У ЗМІ з'явилася інформація про нового обранця Саші.

Українська блогер-мільйонник Саша Бо після скандального розлучення з Ігорем Пустовітом вперше показала свого нового бойфренда. Дівчина опублікувала ролик, на якому вони сидять на балконі. Саша вмостилася на руки молодої людини і пила біле вино. Потім пара поцілувалася.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що її новим обранцем став лікар-стоматолог Платон Тарнавський. Вони разом навчалися в університеті. І хоч Саша показала коханого зі спини, він "спалився" на своїй сторінці в Інстаграм.

Читайте такожУкраїнська співачка похвалилася найдорожчим подарунком від чоловіка-продюсераПлатон опублікував знімок з дня народження Олександра Заліско, на яке пішов разом з Бо. Але коли він зрозумів, що "спалився", одразу закрив свою сторінку.

"Головне, щоб тобі було тепло всередині і ти була щаслива", "Очі світяться від щастя", "Я так рада за вас", "Красива пара", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, екс-чоловік Саші - Ігор Пустовіт - також довго не нудьгував. Після розлучення він практично одразу показав свою нову дівчину. Вони вже встигли разом відпочити в Греції.

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Автор: Діана Могилєвич