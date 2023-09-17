Ведуча не могла стримувати емоції та визнала, що вона дуже розчулена.

Гумористка та телеведуча Олена Кравець розплакалася прямо перед камерами. Це сталося у новому випуску її шоу "Тихий вечір". Зірка не могла стримувати емоцій, коли слухала гостя свого проекту - ведучого Тимура Мірошниченка.

Артист розповідав Кравець про свого названого сина, 2-річного Марселя, якого він та його дружина нещодавно забрали з дитбудинку. Мірошниченко зазначив, що хлопчик навіть не вмів проявляти емоції.

"Він взагалі не усміхався. Він навіть коли падав і бився головою, не видавав жодного звуку", - зізнався ведучий.

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Ці слова настільки вразили Кравець, що вона почала плакати. Приховати сльози не вийшло, тому ведуча дала зрозуміти, що їй дуже сумно. Потім вона спробувала себе опанувати, але їй усе одно доводилося витирати сльози.

"Фух, Тимуре, ну розчулив мене. Це ж болюча тема", - зізналася Кравець.

Втім, Мірошниченко виправив ситуацію. Він підтримав Кравець та почав розповідати гарні історії про сина, які дають зрозуміти, що усе погане, що було у нього, вже позаду. Ведучий зазначив, що нині хлопчик посміхається та радіє життю.

Нагадаємо, раніше дружина Мірошниченка вперше розповіла про матір свого названого сина. Як виявилося, жінка навіть не знала, що вагітна. Від дитини вона відмовилася ще у пологовому.

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