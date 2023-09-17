Ведучий та його обраниця забрали маленького хлопчика з дитбудинку, де він перебував з чотирьох місяців.

Український телеведучий Тимур Мірошниченко та його дружина Інна поділилися історією свого названого сина Марселя, якого вони нещодавно взяли із дитбудинку. Обраниця шоумена розповіла про матір хлопчика, а також зізналася, як реагувала на його діагнози.

Від Марселя відмовилися ще у пологовому. Матір хлопчика, як розповіла дружина Мірошниченка, не знала, що чекає на дитину. Малюк народився у дуже важкому стані. Йому робили операцію. Перші чотири місяці свого життя Марсель перебував у лікарні. Його передали до дитбудинку лише тоді, коли він навчився самостійно дихати.

"За документами, мама не знала, що вона вагітна, поки не почала народжувати. Потім він провів чотири місяці в інтенсивній терапії. Там йому зробили складну операцію, у нього були певні вади системи травлення, не сумісні з життям... Він чотири місяці боровся для того, щоб вийти на ту точку старту, з якої діти починають життя - це вага та можливість самостійно дихати", - розповіла Мірошниченко на відео, яке до Дня усиновлення опублікували у Unicef.

Інтерв'ю, яке 17 вересня змогли побачити українці, було записане що до того, як Мірошниченки забрали Марселя додому. Тоді вони тільки їздили до хлопчика у дитбудинок на Житомирщині.

Дружина ведучого розповідала, що коли їм зачитували діагнози дитини, вони одразу зрозуміли, що не будуть від нього відмовлятися. Він сильно боровся за це життя, а тому точно має знайти свою родину, вирішила обраниця Мірошниченка.

У коментарях користувачі подякували ведучому та його дружині за те, що вони вирішили публічно розповідати про усиновлення. Юзери пишуть:

"Дуже величезне серце у вашої родини. Нехай вам завжди щастить, а маленькому Марселю - бажаю найкращої долі та багато-багато любові!"

"Сльози щастя від того, що у цьому світі є такі світлі люди"

"Дуже дякую вам, що ощасливили цього чудового хлопчика. Нехай за вашим прикладом родини, які дійсно хочуть усиновити дитину, не побояться та зроблять це".

Нагадаємо, нещодавно дружина Мірошниченка розповіла про ваду свого сина з дитбудинку. Вона зрозуміла, чому всі відмовлялися від хлопчика, коли почала вивчати його діагнози.

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