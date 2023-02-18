Танцюристка розповіла, чому вирішила залишити 2-річного сина у своїх батьків.

Відомий український хореограф і екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова відповіла на хейт, який на неї ллється через те, що вона покинула свого 2-річного сина на бабусю з дідусем. Танцюристка гнівно пояснила свою позицію.

"Де мій син? Що ти за мати? Чому Домінік не з вами? Як можна лишити дитину на батьків? І багато подібних питань кожного дня отримую в дірект Відповім один раз особливо зацікавленим і цю тему закрию назавжди, бо вже немає сил і терпіння слухати все це!!! Якщо ще досі хтось не помітив, в країні війна, Київ як і багато інших міст знаходяться під постійною повітряною загрозою і не тільки, чоловік залишився майже без роботи", - написала Гвоздьова на своїй сторінці в Instagram.

Вона розповіла, що її родина вирішила продовжувати будувати будинок, проте діяльність танцюристки нині приносить більше грошей, аніж робота її чоловіка. Тому Гвоздьова не може сидіти вдома з дітьми.

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"Нікому не цікаво знати про цілодобову тяжку працю, постійні кредити, невдачі, розчарування, борги і все в цьому дусі. Життя у Києві не з дешевих, навчання першої дитини, курси, будування, няні для молодшого, все це дуже дорого коштує і тягнути все не виходить! Дякувати Богу, в мене є такі чудові батьки, які не побоялися в такому віці взяти на себе таку відповідальність та хоча б таким чином допомогти нам і тим самим вберегти сина від психологічного стресу та залякувань!", - додала танцюристка.

За словами Гвоздьової, її серце крається кожного разу, коли вона бачить на дитячих майданчиках мам з синами. Проте нині вона ніяк не може усе це виправити та бути поряд зі своїм маленьким сином. Судячи з усього, танцюристку сильно зачепив хейт у мережі, тому вона вирішила відповісти усім, хто звинувачує її у тому, що вона покинула сина.

"Тому годі мене цькувати своїми порадами щодо материнства, дивіться за собою, своєю сім’єю і дітьми. Годі приміряти ваше вузьке мислення і шаблони на інші сім’ї. Адже я показую в insti лише 20% свого життя і те що я вважаю за потрібне. Жалітися на долю, страждати і робити із себе жертву не буду, не дочекаєтесь", - гнівно резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше Гвоздьова показала особняк, який зараз будує під Києвом. Знаменитість поділилася, що будівництво почалося ще до 24 лютого, а зараз роботи тривають.

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