Хореограф поділилася зі своїми підписниками кадрами.

Відомий український хореограф і екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала особняк, який зараз будує під Києвом. Знаменитість поділилася, що будівництво почалося ще до 24 лютого, а зараз роботи тривають.

У Instagram-stories Ілона показала знімки свого будинку. Як можна побачити на фото, деякі кімнати вже завершені. Наприклад, кухня. До слова, її дизайн хореограф придумала сама.

Гвоздьова додала, що в її особняку немає жодної батареї - опалення забезпечується за допомогою теплої підлоги.

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На фото можна помітити, що в цілому будинок дуже просторий і світлий. Наприклад, кухня виконана в теплому білому, світлому сірому і кавовому відтінках. Також в кімнатах багато джерел світла і великі вікна. Зірка хотіла створити для себе максимально комфортні умови, адже часто проводить час вдома.

Танцівниця зазначила, що ще в червні кухня була порожнім приміщенням, підготовленим до ремонту, а вже сьогодні вона повністю закінчена.

Зазначимо, на початку літа 2022 року стало відомо, що окупанти зруйнували будинок Ілони Гвоздьової в Київській області. За даними ЗМІ, на його відновлення зірка витратила близько 10 тисяч доларів.

Також танцівниця розповідала, що будинку, де вона жила з родиною, більше немає. Крім будинку, загарбники обстріляли машину її чоловіка.

Нагадаємо, стало відомо, будинки яких зірок знищили і розграбували окупанти.

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