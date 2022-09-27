Чим запам'ятався Борис Моїсеєв - читайте в матеріалі УНІАН.

27 вересня 2022 року стало відомо про смерть російського співака Бориса Моїсеєва. За 68 років життя він переніс два інсульти, але, що стало причиною його смерті - невідомо.

УНІАН розповідає, як жив і чим запам'ятався Борис Моїсеєв.

Дитинство Бориса Моїсеєва

Відомо, що майбутній артист народився у в'язниці. Його мати опинилася за гратами за політичною статтею, де власне і народила сина. Як розповідав сам артист, він ріс слабкою дитиною, часто хворів.

Щоб хоч якось зміцнити його здоров'я, мама після виходу з в'язниці відправила його на танці. Пізніше він поїхав вчитися до Мінська, але йому довелося звідти виїхати. Так він опинився в Україні, де почав виступати в Харківському театрі опери та балету.

Пізніше він знову переїхав, але цього разу в Каунас, де почав співпрацювати з Театром пісні Алли Пугачової. Також він побував в Америці.

У 2011 році Моїсеєв повернувся до Росії. У цей період він почав музичну кар'єру, хоча продовжував ставити танцювальні постановки.

Кар'єра Бориса Моїсеєва

Борис Моїсеєв був досить яскравим персонажем на естраді. Він любив екстравагантні вбрання, яскравий макіяж і не соромився одягати жіночі спідниці. Його епатажу можна було тільки позаздрити. Звичайно, все це викликало бурю емоцій у його шанувальників, а у колег - заздрість.

В кінці 90-х років він випустив кілька хітів - "Глухонемая любовь" і "Голубая луна". Пізніше він виконав пісню "Звездочка алая", яка також стала мегапопулярною.

Він встиг випустити два альбоми перед тим, як його здоров'я знову погіршилося.

Здоров'я Бориса Моїсеєва

У 2010 році Моїсеєв пережив перший інсульт, в результаті якого у нього перестала функціонувати рука і верхня губа. Йому знадобився деякий час для відновлення. Здавалося б, йому пощастило повернутися до звичного життя після цієї важкої хвороби, навіть попри те, що йому все ще складно було розмовляти.

Але в 2015 році ситуація повторилася, і він знову опинився на лікарняному ліжку з інсультом. Тоді у нього була зупинка серця, тому медики підключили його до апарату штучної вентиляції легенів. Однак і цього разу йому пощастило. Він зміг відновитися і навіть на деякий час повернувся на сцену.

Втім, останні роки йому ставало все гірше і гірше. Змучений хворобою Моїсеєв настільки комплексував через свій зовнішній вигляд, що зайвий раз навіть не виходив на вулицю. Весь цей час поруч з ним перебували няня і директор. Також йому дуже допомагала його подруга Алла Пугачова. Примадонна регулярно передавала йому гроші, хоч особисто не часто до нього приїжджала.

Крім того, відомо, що Моїсеєв планував поїхати в Америку на реабілітацію після двох перенесених інсультів. Але, на жаль, не встиг. 27 вересня 2022 року його серце зупинилося.

Який вигляд мав Борис Моїсеєв останні роки

Хвороба настільки підкосила Моїсеєва, що його зовнішній вигляд значно погіршився. Його обличчя розпухло до такої міри, що впізнати колишнього харизматичного артиста дуже складно.

Позиція Бориса Моїсеєва щодо війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Моїсеєв мовчав про війну. При цьому його представник Сергій Горох у коментарі росЗМІ говорив про те, що артист хоче виїхати з Росії до Латвії.

Нагадаємо, Борис Моїсеєв помер на 69-му році життя. Поки причина його смерті невідома.

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