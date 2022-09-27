Його серце зупинилося на 69 році життя.

Помер відомий російський співак Борис Моїсеєв. На момент смерті йому було 68 років. Причина смерті поки невідома.

Про це сказав РІА Новини його арт-директор.

Відомо, що Моїсеєв пережив два інсульти. Перший інсульт він переніс 12 років тому. Тоді у нього перестали рухатися рука і верхня губа. Згодом він пішов на поправку, попри те, що розмовляти йому було складно.

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У 2015 році він переніс другий інсульт. В результаті зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Однак і цього разу йому пощастило. Він зміг відновитися і навіть повернувся до виступів.

Останні роки артист намагався не з'являтися на публіці, бо соромився свого зовнішнього вигляду. Найчастіше він контактував тільки зі своєю нянею і директором.

Також відомо, що в 2021 році він написав заповіт. Частину спадщини він заповів доньці Алли Пугачової - Христині Орбакайте. Сам співак неодноразово говорив, що Примадонна займає особливе місце в його серці.

Нагадаємо, Алла Пугачова довгий час піклувалася про Бориса Моїсеєва. Співачка не приїжджала до Моїсеєва особисто, але все одно рятувала його від злиднів. Пугачова передавала розбитому інсультами другу гроші, хоча той намагався відмовлятися від допомоги.

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