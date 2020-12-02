Актор помер у віці 71 року.

Народний артист Росії Борис Плотніков помер у віці 71 року. Поки причина смерті невідома.

Читайте такожПомерла зірка "Вулиці розбитих ліхтарів" Світлана Обідіна

Про це повідомляє Telegram-канал газети "Известия".

Борис Плотніков народився 2 квітня 1949 року в Свердловській області. Він зіграв доктора Борменталя у фільмі "Собаче серце". Також він знімався в таких фільмах як "Холодне літо п'ятдесят третього...", "Дульсінея Тобоська", "Бій з тінню".

Крім фільмів він брав участь у серіалах. Він грав у "Годунів" і "Крила імперії". У 1998 році він отримав звання народного артиста Росії.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич