Борис Плотніков помер / скріншот YouTube
Народний артист Росії Борис Плотніков помер у віці 71 року. Поки причина смерті невідома.
Читайте такожПомерла зірка "Вулиці розбитих ліхтарів" Світлана Обідіна
Про це повідомляє Telegram-канал газети "Известия".
Борис Плотніков народився 2 квітня 1949 року в Свердловській області. Він зіграв доктора Борменталя у фільмі "Собаче серце". Також він знімався в таких фільмах як "Холодне літо п'ятдесят третього...", "Дульсінея Тобоська", "Бій з тінню".
Крім фільмів він брав участь у серіалах. Він грав у "Годунів" і "Крила імперії". У 1998 році він отримав звання народного артиста Росії.
Інші новини УНІАН:
- Помер актор Армен Джигарханян
- Померла народна артистка України Марія Байко
- Померла відома актриса Любов Румянцева
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram