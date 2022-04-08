Шанувальники припускають, що він ховається в Барселоні.

Після офіційної заяви українських артистів Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса про розлучення шанувальники почали припускати, хто може бути її новим обранцем. При чому наближені до пари люди неодноразово натякали на те, що Надя пішла до іншого чоловіка.

Нещодавно мережею розлетілося фото Дорофєєвої і ресторатора Михайла Кацуріна. У кадрі вони обіймалися і виглядали закоханими. Цей знімок з Барселони, здається, все розставив на свої місця, і тепер зрозуміло, що саме Кацурін став новим обранцем співачки. Втім, ні Наді, ні Міша поки це ніяк не коментують.

Але не встиг Кацурін з'явитися на публіці під ручку з Дорофєєвої, як вляпався в скандал. У своєму Instagram він попросив у шанувальників пожертвувати гроші на мережу його ресторанів.

"Щодня цех Привітів готує понад 1000 порцій їжі для тероборони, Нацгвардії, лікарень і цивільних. Продукти на наших складах і фінансові резерви закінчилися. Гроші потрібні на зарплату і закупівлю продуктів", – написав він.

При цьому користувачі мережі уточнили, коли будуть чеки за оплату, чому він не заплатив кухарям зарплату ще за лютий і чому він зараз в Барселоні, а не в Україні, коли в нашій країні йде війна.

Нагадаємо, що відомо про нового "коханця" Дорофєєвої.

Вас також можуть зацікавити новини: