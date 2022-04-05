Нещодавно стало відомо про розлучення Дорофєєвої і Дантеса.

У березні 2022 року стало відомо, що українські артисти Надя Дорофєєва і Володимир Дантес розлучилися. Це рішення вони прийняли ще задовго до війни.

Як говорив сам Дантес, розлучення він пережив нормально. Зараз вони з Надею в дружніх стосунках.

І поки шанувальники думали-гадали, до кого ж могла піти співачка - до артиста Олексія Завгороднього або ресторатора Михайла Кацуріна, в мережі з'явилося красномовне фото.

Так, шанувальники Дорофєєвої помітили її на вулицях Барселони в обіймах... Міші Кацуріна. Пара виглядає закоханою і щасливою.

"О, це вже цікаво. Я за них рада", "А як це він в Барселону виїхав?", "Цікавенько", - пишуть користувачі мережі.

Ймовірно, фото було зроблено ще в довоєнний час.

Нагадаємо, раніше Позитив пробалакався про причини розлучення Дорофєєвої і Дантеса.

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