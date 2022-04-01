У мережі приписують роман Дорофєєвій і Кацуріну.

У березні 2022 року стало відомо про розлучення українських артистів Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. Така новина приголомшила їх шанувальників, і, звичайно, найдопитливіші почали з'ясовувати причину їх розставання.

Інтриги в цю історію додало те, що після їх офіційної заяви про своє розлучення повідомив також музикант і ресторатор Михайло Кацурін, який до того ж був наближений до зіркового подружжя.

Так, фолловери припускають, що саме Кацурін став причиною розлучення Дорофєєвої і Дантеса. До того ж Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом "Позитив", підлив масла у вогонь, запропонувавши шанувальникам вгадати, до кого пішла Дорофєєва.

Що відомо про Михайла Кацуріна

Михайло Кацурін - 33-річний музикант і засновник чотирьох ресторанів східної кухні "Китайський Привіт", "В'єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" і "Японський Привіт", трьох нічних клубів, бренду одягу Katsurina.

Він був двічі одружений. Від другого шлюбу з Дариною Кацуріною у нього народилося двоє дітей. При цьому в березні пара вирішила розлучитися.

"Мішідаші 7 років і те, що ми зробили разом - безцінно, але зараз є окремо Даша і окремо Міша, і ми більше не разом", - сказала якось екс-дружина Кацуріна.

Нагадаємо, раніше шоумен Олексій Дурнєв розкрив подробиці розлучення Дорофєєвої і Дантеса.

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