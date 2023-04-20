За словами співачки, їй доведеться провести під наркозом п'ять годин.

Українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка брала участь у шоу "Голос країни", а також знімалася у серіалі "Школа", готується до операції. Блогерка сильно боїться.

Нині Трінчер та її чоловік, блогер Олександр Волошин, відпочивають у Карпатах. Проте вже скоро співачці доведеться повертатися до Києва. Там на неї чекатимуть у лікарні.

У Stories Трінчер розповіла, що їй доведеться перенести операцію та наркоз. За словами блогерки, ця операція буде доволі серйозною. Її вона назвала "важкою".

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"Насправді, на мене чекатиме важка операція по приїзду. Яка триватиме п'ять годин", - зізналася співачка.

Трінчер не приховує, що вона сильно боїться. Операція буде проходити під загальним наркозом. Втім, що саме робитимуть співачці та коли це відбудеться - вона не повідомила. Блогерка обіцяє розповісти про це пізніше.

Операції Анни Трінчер

Нагадаємо, це буде не перша операція Трінчер. Раніше вона збільшувала груди. Блогерка стверджує, що вона задоволена результатом. Втім, після операції у неї залишився величезний шрам, який вона вже показувала на фото.

Нещодавно Трінчер знову збільшила губи. Вона показала свій похід до косметолога та похвалилася результатом. Співачка не приховує, що хотіла зробити губи ще більшими, проте її косметолог не дозволила. Блогерку запевнили, що "колоти" обличчя більше не потрібно.

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