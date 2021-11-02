Актор Роман Полянський мріє про сина.

Українська співачка Аліна Гросу вже давно перебуває в романтичних стосунках з російським актором Романом Полянським. Пара живе в Києві, разом відвідує світські заходи, а також Роман регулярно знімається в кліпах співачки.

В одному з інтерв'ю Роман зізнався, що мріє про сина, як і будь-який чоловік. У нього є дочка Марфа від попереднього шлюбу, але зараз він хоче дитину від своєї коханої.

"Я, як і будь-який чоловік, хочу сина. В одному з інтерв'ю Аліна сказала, що хоче 5-6 дітей, я думаю, у нас все вийде. Я вже готую їй пропозицію руки і серця", - говорив Полянський.

Читайте також"Позитив" отримав серйозну травму на концертіСама Гросу говорить про те, що хоче народити коханому сина, але боїться відповідальності.

"Сина дуже хочу. Боюся ще народжувати, адже це велика відповідальність. Але на будинок я згодна", - сказала співачка в програмі "Зірковий шлях".

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу відверто розповіла про стосунки з коханим.

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Автор: Діана Могилєвич