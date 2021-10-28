Співачка зустрічається з актором Романом Полянським.

Українська співачка Аліна Гросу перебуває у стосунках з російським актором Романом Полянським. Чоловік переїхав до співачки в Київ, а зараз вони і зовсім планують побудувати тут будинок.

За словами Гросу, у них справжні сімейні стосунки, хоч офіційно вони поки і не розписані. Зірка зізналася, що вони з Романом вже замислювалися над покупкою власної квартири, але таки вирішили віддати перевагу приватному будинку.

"Вже кілька разів наближалися до цього питання. Спочатку хотіли квартиру, а потім подумали, що хочеться все ж будиночок, де можна було б виходити вечорами, дихати свіжим повітрям, шашличок посмажити з друзями. В принципі, нас поки все влаштовує. Коли будемо планувати дітей, тоді цим питанням потрібно буде зайнятися впритул", - сказала Гросу в інтерв'ю KP.ua.

Читайте також"Танці з зірками": головний хореограф назвала трійку фіналістівТакож вона додала, що добре спілкується з дочкою Полянського від попередніх стосунків. Але багато говорити про неї не хоче, щоб мамі дівчинці не було неприємно.

Крім того, Гросу зазначила, що якщо вони з Романом вирішать офіційно оформити свої стосунки, то шлюбний контракт укладати не будуть. Зірка повністю довіряє своєму коханому і вважає його порядною людиною.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу змінила колір волосся.

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Автор: Діана Могилєвич