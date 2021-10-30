Роман Полянський хоче одружитися з Аліною Гросу.

Російський актор Роман Полянський у програмі "Зірковий шлях" зізнався, що хоче одружитися на українській співачці Аліні Гросу, а також мріє про сина.

"Я, як і будь-який чоловік хочу сина. В одному з інтерв'ю Аліна сказала, що хоче 5-6 дітей тому, я думаю, у нас все вийде. Я вже готую їй пропозицію", - сказав актор.

Відзначимо, закохані познайомилися на зйомках одного з кліпів Аліни Гросу. Спочатку вони дружили, але після розлучення з дружиною Полянський зрозумів, що закоханий в Аліну. Тоді у них почали розвиватися романтичні стосунки.

Читайте такожЗіркова дружба в Голлівуді: хто зі знаменитостей добре спілкується між собоюСлідом за Аліною Полянський переїхав до Києва, але зізнався, що хоче частіше бачити дочку Марфу і батька, які залишилися жити в Росії. При цьому Роман вже встиг познайомити свою дочку з Гросу.

"Точно вже не пам'ятаю, як я її (Аліну Гросу, - УНІАН) представляв. "Я її люблю", напевно, так сказав", - згадав актор.

За словами актора, дочка ревнує його до коханої, але він намагається приділити Марфі якомога більше уваги.

Раніше Аліна Гросу та інші зірки зізналися, що їх весілля були на межі зриву.

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Автор: Діана Могилєвич