Зірка прокоментувала рішення в іншій соціальній мережі.

Американська поп-ікона Брітні Спірс видалила свій профіль з понад 33 мільйонами підписників.

Соцмережа перекидає на основну стрічку новин користувачів, які намагаються зайти на сторінку зірки.

"Можливо, посилання, за яким ви перейшли, недійсне або сторінку видалено", – попереджає Instagram.

Сама зірка у Twitter пояснила витівку.

Читайте також19-річну Біллі Айліш висміяли за схожість з Іриною Аллегровою (фото)"Не хвилюйтеся, друзі. Просто зроблю невелику перерву у соцмережах, щоби відсвяткувати мої заручини! Я невдовзі повернуся", – написала знаменитість.

У вересні Брітні Спірс офіційно підтвердила заручини з танцюристом й персональним тренером Семом Асгарі. Пара разом вже майже п'ять років - Спірс познайомилася з майбутнім хлопцем на зйомках кліпу на свою пісню Slumber Party у 2016 році.

Про заручини парочка повідомила після несподіваного повороту в судовій тяганині Брітні зі своїм батьком, від якого вона вимагала відмовитися від опікунства.

Для 39-річної Брітні це буде вже третій шлюб. Уперше зірка вийшла заміж за друга дитинства Джейсона Олександра (пара розійшлася через 55 годин), а вдруге вона три роки була одружена з Кевіном Федерлайном, який відсудив у неї право опіки над двома дітьми.

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Автор: Віолетта Орлова