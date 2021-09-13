Співачка зустрічається з танцюристом і персональним тренером Семом Асгарі вже майже п'ять років.

Американська співачка Брітні Спірс перейшла на наступний логічний етап відносин зі своїм хлопцем Семом Асгарі, з яким вона разом п'ять років - пара оголосила про заручини.

Про це вони повідомили в соцмережах.

"Не можу в це повірити", - підписала Спірс відео в Instagram з нареченим і кільцем з величезним діамантом.

Під публікацією артистку привітали й інші селебріті, зокрема - світська левиця Періс Хілтон і акторка Октавія Спенсер.

Асгарі виявився ще менш багатослівним — доволі провокаційне фото з коханою і каблучкою на своїй сторінці він прокоментував лише парою смайлів.

Читайте також"Я гарна та чуйна жінка": Брітні Спірс оголилася на камеру заради "просвітлення" (фото)Його агент Брендон Коен підтвердив CNN цю новину, зазначивши, що пара "зворушена наданою їм підтримкою, відданістю і любов'ю".

Видання Page Six дізналося, що автором платинової каблучки Спірс є нью-йоркський дизайнер Роман Малаєв. Вона прикрашена круглим діамантом в 4 карати та розсипом дрібніших каменів. На внутрішній частині кільця вигравіювано слово "Левиця".

Пара разом вже майже п'ять років - Брітні Спірс познайомилася з танцюристом і персональним тренером Семом Асгарі на зйомках кліпу на свою пісню Slumber Party в 2016 році.

Про заручини вони повідомили після несподіваного повороту в судовій тяжбі Брітні Спірс з її батьком, з якого вона вимагає зняти обов'язки її опікуна.

Лише кілька днів тому Джеймі Спірс звернувся до суду з клопотанням про припинення опікунської угоди, яка була укладена вже 13 років тому - він почав розпоряджатися коштами і нерухомістю своєї дочки після того, як в 2008 році вона перенесла низку нервових зривів.

Для 39-річної Брітні Спірс це буде вже третій шлюб - вперше вона вийшла заміж за друга дитинства Джейсона Олександра (пара розійшлася через 55 годин), а вдруге вона три роки була одружена з Кевіном Федерлайном, який відсудив у неї право опіки над двома їхніми дітьми.

Автор: Станислав Кожемякин