Співачка на крок наблизилася до своєї свободи.

Американська співачка Брітні Спірс може позбутися опіки батька над собою.

Нещодавно Джеймі Спірс заявив, що йому не подобаються публічні з'ясування стосунків з дочкою. Тому він вирішив подати клопотання до суду, щоб опіку над нею скасували.

У своєму інста-блозі Брітні встигла вже відреагувати. Вона опублікувала картинку, на якій зображена дівчина з квітами.

"Ми на крок ближче до свободи", - підписала фото співачка.

Шанувальники зраділи такій новині. Оскільки ще зовсім нещодавно вони погрожували судді, яка відхилила позов Брітні, фізичною розправою.

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Автор: Діана Могилєвич