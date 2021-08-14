Брітні на крок наблизилася до свободи / фото REUTERS
Американська співачка Брітні Спірс може позбутися опіки батька над собою.
Нещодавно Джеймі Спірс заявив, що йому не подобаються публічні з'ясування стосунків з дочкою. Тому він вирішив подати клопотання до суду, щоб опіку над нею скасували.
У своєму інста-блозі Брітні встигла вже відреагувати. Вона опублікувала картинку, на якій зображена дівчина з квітами.
"Ми на крок ближче до свободи", - підписала фото співачка.
Шанувальники зраділи такій новині. Оскільки ще зовсім нещодавно вони погрожували судді, яка відхилила позов Брітні, фізичною розправою.
Брітні на крок наблизилася до свободи / instagram.com/britneyspears
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