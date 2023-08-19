Співачка підтвердила, що їхні стосунки завершені.

Американська поп-діва Брітні Спірс прокоментувала розлучення з фітнес-тренером Семом Асгарі після шести років стосунків. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що вони дійсно більше не разом, проте пояснювати причину їхнього розлучення вона не буде.

"6 років - це довгий час, щоб бути з кимось, тому я трохи в шоці, але... Я не тут, щоб пояснити, чому. Тому що! Чесно кажучи, це нікого не стосується! Я більше не могла терпіти біль. Мій Instagram міг здаватися ідеальним, але це далеко від реальності", - написала Спірс.

Вона додала, що хотіла б показати свої емоції і сльози і розповісти про те, що вона насправді відчуває, але їй завжди доводилося це приховувати. Співачка боялася, що її знову запроторять до психлікарні.

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"Якби я не була міцним солдатом, мене б відправили куди-небудь лікуватися до лікарів! Але саме тоді мені найбільше потрібна була сім'я! Вас повинні любити беззастережно... не за умов! Тому я буду настільки сильною, наскільки зможу, і зроблю все можливе! І взагалі у мене все добре! У будь-якому випадку гарного дня і не забувайте посміхатися", - додала Спірс.

Нагадаємо, раніше Сем Асгарі підтвердив розлучення з Брітні Спірс. Він сказав, що вони розлучаються з повагою одне до одного і побажав екс-дружині всього найкращого.

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