Він сказав, що їхні стосунки завершені.

Фітнес-тренер Сем Асгарі підтвердив розлучення з американською поп-співачкою Брітні Спірс. На своїй сторінці в Instagram він написав, що їхні стосунки довжиною в шість років завершені.

Він додав, що вони розлучаються з повагою одне до одного і побажав екс-дружині всього найкращого.

"Після шести років кохання та відданості одне одному ми з дружиною вирішили завершити нашу подорож. Ми будемо триматися за любов і повагу, які відчуваємо одне до одного. Я бажаю їй тільки найкращого. Лайно трапляється", - написав Сем Асгарі.

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Варто відзначити, що раніше ЗМІ поширювали інформацію про те, що у стосунках Брітні Спірс і Сема Асгарі було не все так просто. Західні ЗМІ писали, що Сем був жертвою абьюзу. Мовляв, Спірс могла його бити, кусати і навіть зраджувала йому.

Також повідомлялося, що причиною розлучення Сема і Брітні стала її зрада з прислугою. Асгарі нібито не зміг пробачити це коханій, тому зважився розірвати з нею стосунки. Хоча сам він з цього приводу нічого поки не говорив.

Нагадаємо, Брітні Спірс побили на очах у фанів.

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