Цього разу зірка хоче не просто піти в безстрокову відпустку, а назавжди покинути шоу-бізнес.

Брітні Спірс, яка всіма силами намагається позбутися від опіки батька, вирішила піти на пенсію. Співачка хоче офіційно завершити кар'єру, а її менеджер звільняється.

Про це в листі для батька співачки та судді, яка веде справу про опіку, написав менеджер зірки Ларрі Рудольф, передає видання Variety.

Менеджер вирішив піти у відставку через те, що дізнався про плани співачки піти на пенсію. Протягом останніх років він не займався справами Спірс, бо вона брала довгострокову відпустку. За словами Рудольфа, тепер в його професійних послугах для Брітні Спірс немає потреби.

Менеджер також зазначив, що не має відношення до опіки над співачкою і ніколи не втручався в ці справи.

"Я завжди буду неймовірно гордий за те, що ми досягли за наші 25 років разом. Я бажаю Брітні здоров'я і щастя на світі, і я буду поруч з нею, якщо я коли-небудь знову знадоблюся їй, як і завжди", - написав у своєму листі про відставку Рудольф.

Сама Брітні Спірс поки ніяк не коментує заяву менеджера і його слова про те, що вона завершує кар'єру.

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Автор: Поліна Кузенко