Суд прийняв рішення, не враховуючи скандальні свідчення, які співачка дала раніше.

Брітні Спірс, яка 23 червня вперше за 13 років виступила в суді і заявила про те, що вона позбавлена щастя і особистих фінансових прав, поки що так і не отримала звільнення від опіки. Батько співачки продовжує перебувати в статусі її офіційного опікуна, але у зірки все одно залишається шанс на свободу.

Про це повідомило видання Variety.

Суд Лос-Анджелеса не задовольнив прохання адвокатів Брітні Спірс, які вимагали припинити опіку батька співачки над нею. Дане рішення відноситься до попереднього клопотання правозахисників артистки. Суд не брав до уваги свідчення, які Спірс дала 23 червня, зазначає видання.

Йдеться про клопотання, яке було подано після того, як у листопаді 2020 року до переліку опікунів Брітні Спірс включили приватну фінансову компанію Bessemer Trust. Саме тоді адвокати просили суд позбавити батька співачки опікунських прав.

Нові свідчення Брітні Спірс, в яких вона стверджувала, що батько не дозволяє їй завагітніти і змушує приймати літій, поки що не отримали юридичного оформлення. Коли адвокати співачки нададуть до суду нові вимоги зірки, засновані на її звинуваченнях на адресу батька, справу про опікунські права можуть переглянути.

Раніше УНІАН повідомляв, що Брітні Спірс зважилася привести своє тіло в порядок. Після скандальної заяви про тиранію з боку батька співачка відпочиває на Гаваях разом зі своїм хлопцем.

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Автор: Поліна Кузенко