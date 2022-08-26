Композиція отримала назву "Hold Me Closer".

Відома всьому світу виконавиця Брітні Спірс вперше за п'ять років випустила композицію. Пісня "Hold Me Closer" вийшла 26 серпня. Записана вона в парі з Елтоном Джоном. Для співачки це перша пісня за п'ять років і перша після звільнення з‑під опіки батька в листопаді 2021-го.

Композиція була опублікована на YouTube-каналі Елтона Джона. На її обкладинці - дитячі фото артистів.

За день до прем'єри пісні, Джон відпочивав в Каннах, де під мінус ексклюзивно для місцевої публіки зважився виконати "Hold Me Closer". Відеозаписом його виступу, зробленого в ресторані La Guerite, сам сер Елтон Джон поділився у себе в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс по-новому заспівала Baby One More Time і вразила фанів. Співачка розповіла про тиранію з боку родичів, які 14 років не давали їй перезаписати хіт і постійно у всьому обмежували.

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