Співачка зможе знову самостійно розпоряджатися своїм життям і грошима.

Батько американської співачки Брітні Спірс несподівано для багатьох подав до суду заяву про припинення його опікунства над донькою.

Про це повідомляє The Guardian.

Джеймі Спірс пояснив своє рішення тим, що "останні події" поставили під сумнів необхідність у продовженні судового процесу про опікунство.

За останні місяці 39-річна співачка двічі просила суд зняти з її батька зобов'язання опікуна, називаючи це образливим для неї особисто.

"Як містер Спірс вже неодноразово казав, все, чого він хоче, - це найкраще для своєї дочки. Якщо міс Спірс хоче припинити опікунство і вважає, що зможе впоратися зі своїм життям, містер Спірс вважає, що їй варто отримати цей шанс", - заявили адвокати чоловіка.

Нібито найбільше враження на Джеймі Спірса справило те, що його дочка самостійно змогла пояснити своєму адвокату претензії до батька.

Читайте такожБатько Брітні Спірс вимагає $2 мільйони за відмову від опіки – ЗМІУ свою чергу, адвокат його дочки заявив, що юристи Брітні Спірс будуть домагатися правосуддя для її батька.Варто зазначити, що Брітні Спірс перебуває під опікою батька після перенесеної у 2008 році серії нервових зривів. Відтоді Джеймі Спірс вже 13 років розпоряджається її грошима і нерухомістю. На знак протесту співачка з 2018 року відмовилася з'являтися на сцені.

Але в серпні чоловік заявив про готовність відмовитися від опіки над донькою.

Наступне судове засідання у справі про опікунство над Брітні Спірс призначено на 29 вересня.

Автор: Станислав Кожемякин