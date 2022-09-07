Телеведучий зізнався, що ніколи не співпрацював з людьми, що підтримують Путіна.

Український шоумен Андрій Бєдняков дав інтерв'ю автору YouTube-каналу "Ходят слухи" Раміні Есхакзай і відповів, чому після 2014 року їздив працювати в Росію. Так, за його словами, зараз люди розуміють, що йде війна, а тоді такого розуміння не було.

"Наша влада, яка була в той момент, недостатньо робила для того, щоб ми розуміли, що у нас забрали шматок землі. Зараз ми розуміємо, що це війна. А тоді це була антитерористична операція. Щось там хтось кудись поїхав, щось забрали у нас... Це я говорю про те, як говорили про це", - прокоментував Бєдняков.

Він додав, що йому соромно за роботу в Росії в цей період, проте співпрацював він не з тими, хто підтримує Путіна. Більше того, додав шоумен, про його позицію знали всі російські колеги.

"Чи соромно мені за те, що я працював (в Росії, - ред)? Соромно. Розуміючи зараз, скільки там було таких Z і V ... Так, я був у Москві і знімав там проекти, але я ніколи не знімав з людьми, які підтримували Путіна. Ніколи. Це була моя основна умова. Я ніколи таких людей не запрошував у свої проекти. Пару раз подібне проскакувало, але я про це не знав і швидко закінчував (роботу з ними, - ред). Це мене не виправдовує. Я намагаюся не виправдовуватися. Знімався? Муд*к! Продавав тоді? Муд*к. але у мене завжди була чітка позиція і там її всі знали. Вони (російські колеги, - ред) знали, що для мене Крим - це Україна", - розповів телеведучий.

За словами Андрія, запрошували його працювати і на територію окупованого півострова, але той відмовився.

"Мені пропонували поїхати в Крим вести корпоративи за величезні гроші. За величезні гроші. Я жодного разу туди не їздив, тому що усвідомлював - не поїду туди до тих пір, поки Крим не буде українським", - додав знаменитість.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков зізнався, що досі не прийняв смерть мами.

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