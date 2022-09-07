Зірка шоу "Орел і решка" розповів, що остаточне усвідомлення ситуації прийде тільки тоді, коли він зможе відвідати могилу матері.

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який цього року втратив матір, розповів що відчуває зараз. Подробицями він поділився в інтерв'ю для YouTube-блогерки Раміни на каналі "Ходят слухи".

"Мама хворіла... Коли ти втрачаєш батька, ти розумієш як це - коли говорять, що рідної для тебе людини більше немає. І я постійно боявся, що почую таке про маму. Не можна сказати, що я готувався до цього. Але я розумів, що це колись станеться. Але я не думав, що буде так. Найскладніше - це те, що я не зміг поїхати до мами і нормально з нею попрощатися", - говорить Андрій.

Бєдняков зізнався, що останній раз бачився з матір'ю за 4 дні до початку повномасштабних бойових дій.

"Я зараз навіть ще не уявив, що її немає. Коли я прийду на могилу і побачу це, тільки тоді це зрозумію. Зараз до кінця я цього не розумію", - сказав телеведучий.

Він також додав, що завжди був вдячний своїм батькам за те, що вони йому дали. Також Андрій не розуміє людей, які не знаходять часу відвідати своїх рідних.

"Я бував у мами в Маріуполі. А бабуся жила в 1,5 години їзди. І ось коли я приїжджав до мами, я сідав в машину і їхав до бабусі. Яка б не була погода, на скільки б я не приїхав - один або два дні", - резюмував шоумен.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков прокоментував приїзд путіністки Надії Бабкіної в його рідний Маріуполь.

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