Співачка брала участь у другому сезоні шоу "Холостячка". Оскільки у проектів одна команда, вона добре знайома з процесом проведення зйомок.

Співачка Злата Огнєвіч раніше була головною героїнею шоу "Холостячка". На жаль, їй не вдалося знайти кохання - у фіналі вона вибрала Андрія Задворного, який через півтора місяці її залишив. Зараз ходить досить багато чуток про те, що у всіх учасників є сценарій, за яким вони працюють. Ось як це прокоментувала Злата в інтерв'ю для "Триматись своїх":

"Я вірила, тому й пішла туди. Для мене був приклад – Микита Добринін і Даша Квіткова. Дуже крута і хороша пара. На той час я вирішила шукати любов під прицілом камер, тому що все моє життя і так проходить перед камерами".

Огнєвіч додала, що вона дуже страждала після розриву з Задворним, тому це точно був не сценарій.

"Андрій мені сподобався з першої вечірки. Я виділила для себе кількох чоловіків, які були близькі по духу, і він мені сподобався по-справжньому. Я по-справжньому закохалася, літала на крилах щастя в той вечір, коли сказала йому "так", коли він мені запропонував руку і серце", - додала артистка.

Злата резюмувала, що не шкодує про свою участь в шоу навіть попри те, що міцних стосунків їй побудувати не вдалося.

"Це була така казка в моєму житті, і я вдячна, що на той момент випробувала ці почуття", - сказала зірка.

Нагадаємо, в мережі з'ясували, що учасниця "Холостяка" вже шукала любов на іноземному шоу.

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